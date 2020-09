Екатеринбуржец не может четыре месяца вылететь из Таиланда из-за коронавируса

Житель Екатеринбурга Илья уже более четырех месяцев не может вернуться домой из Таиланда, сообщает E1.

Молодой человек проживал в другой стране с октября прошлого года, а в мае 2020 года у него закончился срок действия визы. Он решил вернуться в Россию, но не смог. Рейс, на который у него были билеты, переносили несколько раз, а средства не вернули. На вывозных рейсах вернуться екатеринбуржец не смог, так как находится в другой части страны. По его словам, он был в провинции Пхаттхалунг, откуда на вывозные рейсы в Екатеринбург было не попасть. На данный момент у него заканчивается срок действия визы, а в стране ему остаться не разрешают. Это чревато штрафами или тюрьмой. Мужчина планирует получить еще раз разрешение на пребывание в стране. В противном случае он купит билет и попробует улететь в Москву. Напомним, в России снова были ужесточены правила для тех, кто прибывает из-за границы. Люди должны самоизолироваться после приезда до тех пор, пока не получат результаты тестирования на коронавирус. Вернувшихся из-за границы туристов не пустят на работу без анализов на COVID-19

