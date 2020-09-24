Екатеринбуржец не может четыре месяца вылететь из Таиланда из-за коронавируса

Екатеринбуржец не может четыре месяца вылететь из Таиланда из-за коронавируса

Сегодня, 17:21ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга Илья уже более четырех месяцев не может вернуться домой из Таиланда, сообщает E1.

Молодой человек проживал в другой стране с октября прошлого года, а в мае 2020 года у него закончился срок действия визы. Он решил вернуться в Россию, но не смог. Рейс, на который у него были билеты, переносили несколько раз, а средства не вернули.

На вывозных рейсах вернуться екатеринбуржец не смог, так как находится в другой части страны.

По его словам, он был в провинции Пхаттхалунг, откуда на вывозные рейсы в Екатеринбург было не попасть.

На данный момент у него заканчивается срок действия визы, а в стране ему остаться не разрешают. Это чревато штрафами или тюрьмой.

Мужчина планирует получить еще раз разрешение на пребывание в стране. В противном случае он купит билет и попробует улететь в Москву.

Напомним, в России снова были ужесточены правила для тех, кто прибывает из-за границы. Люди должны самоизолироваться после приезда до тех пор, пока не получат результаты тестирования на коронавирус.

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