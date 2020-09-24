На Урале впервые вырастили какао

Какао-плоды смогли дозреть благодаря жаркому лету.
По словам научного сотрудника Ботанического сада Евгения Савицкого, это первые урожай какао-бобов за всю историю Ботанического сада. Этим летом температура в оранжерее была не ниже +18 °C.
Ботаникам удалось собрать только два плода.
Сотрудники Ботанического сада рассказали, что до этого года не удавалось получить урожай, так как какао является прихотливым растением, а уральское лето нестабильное по температуре.
Внутри шоколадного боба содержится мякоть, а также семена в количестве до 12 штук. В Ботаническом саду Екатеринбурга их посадят, а излишки передадут в другие подобные заведения.
Напомним, в начале сентября на Урале зацвели яблони и земляника.