На Урале впервые вырастили какао

На Урале впервые вырастили какао

Сегодня, 14:49ОбществоPhoto: pixabay.com
В оранжерее Ботанического сада в Екатеринбурге впервые собрали урожай с шоколадного дерева, сообщает Е1.

Какао-плоды смогли дозреть благодаря жаркому лету.

По словам научного сотрудника Ботанического сада Евгения Савицкого, это первые урожай какао-бобов за всю историю Ботанического сада. Этим летом температура в оранжерее была не ниже +18 °C.

Ботаникам удалось собрать только два плода.

Сотрудники Ботанического сада рассказали, что до этого года не удавалось получить урожай, так как какао является прихотливым растением, а уральское лето нестабильное по температуре.

Внутри шоколадного боба содержится мякоть, а также семена в количестве до 12 штук. В Ботаническом саду Екатеринбурга их посадят, а излишки передадут в другие подобные заведения.

Напомним, в начале сентября на Урале зацвели яблони и земляника.

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