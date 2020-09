На Урале впервые вырастили какао

В оранжерее Ботанического сада в Екатеринбурге впервые собрали урожай с шоколадного дерева, сообщает Е1.

Какао-плоды смогли дозреть благодаря жаркому лету. По словам научного сотрудника Ботанического сада Евгения Савицкого, это первые урожай какао-бобов за всю историю Ботанического сада. Этим летом температура в оранжерее была не ниже +18 °C. Ботаникам удалось собрать только два плода. Сотрудники Ботанического сада рассказали, что до этого года не удавалось получить урожай, так как какао является прихотливым растением, а уральское лето нестабильное по температуре. Внутри шоколадного боба содержится мякоть, а также семена в количестве до 12 штук. В Ботаническом саду Екатеринбурга их посадят, а излишки передадут в другие подобные заведения. Напомним, в начале сентября на Урале зацвели яблони и земляника. Уральские яблони и земляника перепутали время года и зацвели

