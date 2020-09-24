Социально значимые стройки в Хабаровском крае будут завершены

По всем важным объектам, возведение которых пока приостановлено, определили несколько главных задач. Так, по межрайонному онкологическому диспансеру в Комсомольске-на-Амуре нужно доработать проектно-сметную документацию и окончательно подсчитать стоимость объекта. Также необходимо доработать проект регионального центра развития спорта в том же городе, а именно обратить внимание на проектирование автодорог, благоустройство объекта, а также внутреннюю отделку.