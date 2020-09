Социально значимые стройки в Хабаровском крае будут завершены

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев смог сохранить федеральное финансирование строительства социально значимых объектов в регионе. В 2020 году здесь идет реализация 16 подобных проектов, включая благоустройство дворов и приобретение оборудования.

Для завершения строек федеральный центр выделит более трех миллиардов рублей. Как пишет transsibinfo.com, вопросы развития центров экономического роста на территории Дальневосточного округа поднимали на совещании под руководством вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как рассказал Дегтярев, вице-премьер поддержал их просьбу о сохранении финансирования социально значимых объектов, в том числе на следующий год. По всем важным объектам, возведение которых пока приостановлено, определили несколько главных задач. Так, по межрайонному онкологическому диспансеру в Комсомольске-на-Амуре нужно доработать проектно-сметную документацию и окончательно подсчитать стоимость объекта. Также необходимо доработать проект регионального центра развития спорта в том же городе, а именно обратить внимание на проектирование автодорог, благоустройство объекта, а также внутреннюю отделку. В Николаевске-на-Амуре ввод в эксплуатацию лечебного корпуса центральной районной больницы наметили на 2022 год. Дегтярев также заявил, что обязательные работы по ремонту дорог, дворов и детских площадок в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году завершат вовремя. То же самое касается инфраструктуры, закладываемой в рамках программы «Дальневосточный гектар». По итогам заседания было поручено Генпрокуратуре проверить деятельность подрядчиков, которые срывают сроки сдачи социально значимых объектов. Михаил Дегтярев назвал недопустимой ситуацию, когда застройщик не завершает возведение объектов, получая финансирование по госконтрактам, но параллельно занимается судебными разбирательствами с краевым правительством.

