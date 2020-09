Тагильчан продолжают штрафовать за нарушение масочного режима

Не смотря на отсутствие режима чрезвычайной ситуации, Тагилстроевский суд Нижнего Тагила ежедневно штрафует до 40 жителей за нарушение масочного режима, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила ежедневно рассматривает несколько десятков дел, которые возбуждены по статье 20.6.1 КОАП Российской Федерации «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В среднем, на решение одного такого дела уходит по четверти часа, так как они однотипные и это упрощает судопроизводство. В основном нарушителей масочного режима штрафуют на 1000 рублей. Дополнительная нагрузкой на судей являются апелляции, которые подают несогласные с решением суда. В июле 2020 года судьям приходилось работать даже по субботам, так как исков по нарушителям карантина было очень много. Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Свердловского оперативного штаба заявил, что введенный ранее масочный режим надо ужесточить. Снова штрафы: в Свердловской области ужесточили масочный режим

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter