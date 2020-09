Экс-депутат ЗакСо обвинил замгубернатора Свердловской области в коррупции

Экс-депутат заксобрания Свердловской области Сергей Семеновых пожаловался в ФСБ на заместителя губернатора региона Сергея Бидонько, пишет E1.

Семеновых обвиняет замглавы Свердловской области в коррупции. По его словам, он получает деньги сотнями тысяч от бизнесмена Павла Козяева. В обмен на средства предпринимателю оказывается покровительство. В качестве доказательства к заявлению приложена расшифровка диалога Семеновых с Козяевым, где упоминается Бидонько. Кроме того, экс-депутат утверждает, что в его распоряжении находятся скриншоты с информацией о денежных переводах. Пишет бред. На него время года влияет, наверное. У меня такие заявления вызывают только улыбку, поделился Сергей Бидонько. Со слов заявителя, он обратился в ФСБ по Свердловской области, Следственный комитет, прокуратуру и полицию. Напомним, во взяточничестве обвиняется экс-глава МВД Екатеринбурга Игорь Трифонов. Он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Экс-главу екатеринбургского УМВД задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

