Экс-депутат ЗакСо обвинил замгубернатора Свердловской области в коррупции

Семеновых обвиняет замглавы Свердловской области в коррупции. По его словам, он получает деньги сотнями тысяч от бизнесмена Павла Козяева. В обмен на средства предпринимателю оказывается покровительство.
В качестве доказательства к заявлению приложена расшифровка диалога Семеновых с Козяевым, где упоминается Бидонько. Кроме того, экс-депутат утверждает, что в его распоряжении находятся скриншоты с информацией о денежных переводах.
Пишет бред. На него время года влияет, наверное. У меня такие заявления вызывают только улыбку, поделился Сергей Бидонько.
Со слов заявителя, он обратился в ФСБ по Свердловской области, Следственный комитет, прокуратуру и полицию.
Напомним, во взяточничестве обвиняется экс-глава МВД Екатеринбурга Игорь Трифонов. Он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве.