Уральский рэпер Niletto (Данил Прытков), который является автором хита «Любимка», переезжает вместе со своей мамой из Екатеринбурга. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сегодня я официально получил статус БОМЖ,пишет Прытков. По его словам, он выписался с места регистрации. Также в посте он прощается с друзьями и городом. Переезд Niletto объясняет тем, что хочет осуществит мечту своей мамы. Напомним, рэпер Niletto получил популярность после того, как выпустил песню «Любимка», которая стала хитом. Он был гостем программы «Вечерний Ургант», а также записал хит «Краш» в дуэте с уральской певицей Клавой Кокой. «Основной выпускной» ВКонтакте посмотрели 16 миллионов человек

