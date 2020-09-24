В Екатеринбурге открылся первый цифровой швейный цех в России

Цех должен был открыться весной 2020 года, однако из-за коронавируса запуск пришлось отложить почти на полгода.
Данное производство является одним из трех, которые Дмитрий Шишкин открыл в Екатеринбурге. Здесь могут отшивать различную одежду.
Сегодня сотрудники работают над новой линейкой повседневной одежды. Это спортивная одежда и головные уборы под эмблемой Putin Team.
На фабрике за стеклянными перегородками работает 170 человек. Портные шьют за компьютеризированными импортными машинами, у которых много опций.
За месяц фабрика выпускает около 40 тысяч изделий.
Выпуск новой модели начинают дизайнеры и технологи, после этого готовят 3D-модель. Потом дизайнеры разрабатывают файлы для вышивок и передают проект в отдел снабжения. Там подбирают материалы, из которых будут шить вещь. Конструкторы делают лекала, которые отправляются на автоматический крой и вышивку.
Все данные передаются работникам на компьютеры.
По словам Шишкина, цифровизация не повлияла на количество работников, она позволила ускорить процессы и улучшить качество вещей.
Напомним, накануне Дмитрий Шишкин отправил Владимиру Путину коллекцию одежды Putin Team. Он бесплатно передал президенту 100 единиц одежды.