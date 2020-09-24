В Екатеринбурге открылся первый цифровой швейный цех в России

Выпуск новой модели начинают дизайнеры и технологи, после этого готовят 3D-модель. Потом дизайнеры разрабатывают файлы для вышивок и передают проект в отдел снабжения. Там подбирают материалы, из которых будут шить вещь. Конструкторы делают лекала, которые отправляются на автоматический крой и вышивку.