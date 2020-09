В Нижнем Тагиле ГБ № 1 опаздывала с передачей данных о заболевших COVID-19

В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 прошла проверка Роспотребнадзора, которая выявила нарушения передачи информации о выявленных случаях коронавируса.

Она должна передаваться в течение 12 часов в письменной или электронной форме, либо в течение двух часов по телефону после получения данных о выявлении случая COVID-19. По результатам проверки установлено, что на четырех человек данные не были переданы, еще на шестерых пациентов — несвоевременно. Роспотребнадзор вынес предписание об обеспечении передачи экстренных извещений на коронавирус в территориальное ведомство в срок. В больнице TagilCity.ru сообщили, что нарушение было устранено. Работа отлажена. Все подается в электронном виде. Таких вопросов больше нет, рассказал TagilCity.ru главный врач ГБ № 1 Олег Николаев. Напомним, 18 августа глава Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Юрий Бармин заявил, что в городе насчитывается 2,2 тысячи заболевших. При этом в официальных данных было указано 1,3 тысячи. Такую ошибку в оперативном штабе Свердловской области назвали «рабочим моментом». Оперштаб назвал «рабочим моментом» ошибку в статистике заболевших COVID-19 в Тагиле

