В Нижнем Тагиле ГБ № 1 опаздывала с передачей данных о заболевших COVID-19

В Нижнем Тагиле ГБ № 1 опаздывала с передачей данных о заболевших COVID-19

Сегодня, 10:10ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 прошла проверка Роспотребнадзора, которая выявила нарушения передачи информации о выявленных случаях коронавируса.

Она должна передаваться в течение 12 часов в письменной или электронной форме, либо в течение двух часов по телефону после получения данных о выявлении случая COVID-19.

По результатам проверки установлено, что на четырех человек данные не были переданы, еще на шестерых пациентов — несвоевременно.

Роспотребнадзор вынес предписание об обеспечении передачи экстренных извещений на коронавирус в территориальное ведомство в срок.

В больнице TagilCity.ru сообщили, что нарушение было устранено.

Работа отлажена. Все подается в электронном виде. Таких вопросов больше нет, рассказал TagilCity.ru главный врач ГБ № 1 Олег Николаев.

Напомним, 18 августа глава Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Юрий Бармин заявил, что в городе насчитывается 2,2 тысячи заболевших. При этом в официальных данных было указано 1,3 тысячи. Такую ошибку в оперативном штабе Свердловской области назвали «рабочим моментом».

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