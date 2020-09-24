В Нижнем Тагиле «Монетка» вырубит аварийные тополя ради парковок и остановок

В Нижнем Тагиле «Монетка» вырубит аварийные тополя ради парковок и остановок

Сегодня, 18:47ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле ООО «Элемент-Трейд», которое владеет сетью магазинов «Монетка», получило разрешение на вырубку деревьев в зоне строительства парковок и остановок общественного транспорта на Вагонке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, организации разрешено вырубить 13 аварийных тополей возле магазина, расположенного на улице Ильича, 5. При этом восстановительную стоимость оплачивать не требуется.

После того, как снос будет осуществлен, порубочные остатки должны быть утилизированы и восстановлено нарушенное благоустройство.

Раннее «Управление автомобильных дорог» получило разрешение на вырубку 917 деревьев для реконструкции мостового перехода через реку Сулем на участке дороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка.

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