Улицу Карла Либкнехта на Красном камне закрывают с 25 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Нижнего Тагила.

Проезд перекроют от улицы Пархоменко до Жуковского. Движение будет запрещено до 30 сентября. Предприятию «Тагилэнерго» поручили установку соответствующих знаков. Напомним, улица Карла Либкнехта будет вне планово внесена в список ремонтируемых по нацпрограмме «БКАД»

