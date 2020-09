В Нижнем Тагиле на ВМЗ открыли двор после благоустройства

Торжественное открытие двора состоялось на улице Верхняя Черепанова, 56. Мероприятие посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Прямой репортаж вела администрация Ленинского района Нижнего Тагила.

Глава города поздравил жителей квартала с окончанием работ. Делается немало благодаря поддержке государства и губернатора, конечно, хотелось бы выполнить больше. Берегите то, что построено и получайте удовольствие от эксплуатации, сказал во время выступления Владислав Пинаев. Для жителей была организована развлекательная программа с песнями и выступлением атлетов. В рамках ремонта было расширено количество парковочных мест, благоустроена территория, уложен новый асфальт. Появилась новая детская площадка. Напомним, на благоустройство Нижнего Тагила выделят 235 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды на 2017–2024 годы». Стало известно на какие объекты в Нижнем Тагиле потратят 235 миллионов рублей

