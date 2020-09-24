В Нижнем Тагиле на ВМЗ открыли двор после благоустройства

Глава города поздравил жителей квартала с окончанием работ.
Делается немало благодаря поддержке государства и губернатора, конечно, хотелось бы выполнить больше. Берегите то, что построено и получайте удовольствие от эксплуатации, сказал во время выступления Владислав Пинаев.
Для жителей была организована развлекательная программа с песнями и выступлением атлетов.
В рамках ремонта было расширено количество парковочных мест, благоустроена территория, уложен новый асфальт. Появилась новая детская площадка.
Напомним, на благоустройство Нижнего Тагила выделят 235 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды на 2017–2024 годы».