В Нижнем Тагиле после реконструкции торжественно открыли парк Победы на ГГМ

Парк Победы на ГГМ торжественно открыт в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрация города.

Реконструкция проводилась в рамках проекта «Жилье и городская среда». Средства, в размере 37,9 миллионов рублей, были выделены из федерального, областного и городского бюджетов. В парке уложили цветную плитку, гравийно-песчаной смесью засыпали аллеи с деревьями, посадили цветы. Кроме того была отремонтирована осветительная система. На территории появились беседки и скамейки. Планируется проведение развлекательных мероприятий, начиная с 2021 года. На мероприятие приехал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Хорошо, что парк Победы стал местом, где собираются большие массы жителей района. Количество людей собравшихся на праздник яркое тому подтверждение, отметил мэр. Напомним, сегодня глава города также посетил открытие двора на ВМЗ после благоустройства. В Нижнем Тагиле на ВМЗ открыли двор после благоустройства

Related news: В Нижнем Тагиле на ВМЗ открыли двор после благоустройства

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter