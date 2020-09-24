В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек на Тагилстрое

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле предъявили обвинение мужчине, который подозревается в совершении изнасилований, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Обвинение предъявлено местному жителю 1976 года рождения. По данным следствия, он изнасиловал двух девочек в январе и августе 2020 года.

Причастность подозреваемого подтверждена результатами молекулярно-генетической экспертизы. Также было проведено опознание, на котором обе девочки указали на мужчину среди ряда представленных им лиц.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полиция обращала внимание на тех граждан, которые шли вслед за девочками. Именно так и был задержан подозреваемый. Арестовали его на работе представители уголовного розыска и ОМОН. Мужчина проживал с сожительницей в том же районе, где были совершены преступления.

К уголовной и административной ответственности подозреваемый раньше не привлекался.

Photo:МУ МВД "Нижнетагильское"

Напомним, одно из изнасилований было совершено 3 января 2020 года на улице Матросова. По данным следствия, подозреваемый мог быть причастен еще к двум фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек, которые произошли в сентябре 2019 года.

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