В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек на Тагилстрое

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полиция обращала внимание на тех граждан, которые шли вслед за девочками. Именно так и был задержан подозреваемый. Арестовали его на работе представители уголовного розыска и ОМОН. Мужчина проживал с сожительницей в том же районе, где были совершены преступления.