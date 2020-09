Новый спектакль по произведениям Григория Остера ставят в Молодежном театре Нижнего Тагила. Об этом сообщается в группе Молодежного театра во «Вконтакте».

Спектакль ставит главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Премьера состоится 3 октября. Актеры театра отмечают, что работа с Букаевым проходит в особой атмосфере и доставляет им удовольствие. Спектакль под названием «Остер —класс. Конфетоедение» — это история о том, как найти самого себя, он состоит из музыкальных шоу-уроков. Напомним, репертуар нижнетагильского Театра кукол пополнился сказкой «Синяя птица». Репертуар Театра кукол Нижнего Тагила пополнился «Синей птицей»

