Екатеринбургский застройщик Плаксин получил 6 лет колонии за хищение 258 млн рублей

Прокуратура запрашивала для него семь лет условно. Плаксин признан виновным в мошенничестве. По версии обвинения, в 2016 году он похитил более 258 миллионов рублей, которые были собраны за работы по реконструкции «Завода «Пластмасс», пишет Е1.