Куйвашев поручил усилить безопасность учебных заведений региона после теракта в Перми

Глава региона отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить таких событий в Свердловской области.
Мы планируем организовать специальные тренинги для руководителей и педагогов в высших и средних учебных заведений, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что такие мероприятия учат тому, как необходимо действовать в экстремальных ситуациях.
Напомним, в Екатеринбурге на Площади труда местные жители устроили мемориал жертвам, расстрелянным в Перми. В тот день от рук Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, еще 43 получили ранения.