Куйвашев прокомментировал закрытие котельной в Леневке под Нижним Тагилом

Куйвашев прокомментировал закрытие котельной в Леневке под Нижним Тагилом
Куйвашев прокомментировал закрытие котельной в Леневке под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:01ОбществоФото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал беспокойство горожан по поводу закрытия газовой котельной, расположенной в поселке Леневка под Нижним Тагилом.

Одна из местных жительниц сообщила главе о ситуации. По ее словам, свердловчане выступали против закрытия и писали заявления в прокуратуру. В администрации пригородного района пообещали, что котельная закрыта не будет, однако на данный момент ее уже разбирают. Теперь местные жители переживают, что замерзнут в холодное время суток.

Евгений Куйвашев объяснил, что от централизованного отопления было решено отказаться, так как произошел большой износ сетей, также местная администрация несла потери. Теперь часть жилых домов на улице Западная была переведена на альтернативное отопление. Оставшиеся дома еще в процессе.

Это либо электронагреватели, закупленные на деньги местного бюджета, либо печное отопление,сообщил губернатор на своей личной странице в Instagram.

Напомним, 15 сентября стало известно, что жители поселка Ребристый Свердловской области написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказали о неработающей котельной, а также об отсутствии отопления.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Евгений КуйвашевкотельнаяленевкаНижний Тагил
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