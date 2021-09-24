Мемориал памяти жертв массового расстрела в Перми появился в Екатеринбурге

Напомним, 18-летний студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров расстрелял людей в кампусе Пермского университета. В его руках находилось ружье, патроны которого были заряжено картечью на кабана. 20 сентября 2021 года от выстрелов погибли 6 человек, еще 43 пострадали.