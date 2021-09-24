Мемориал памяти жертв массового расстрела в Перми появился в Екатеринбурге

Мемориал памяти жертв массового расстрела в Перми появился в Екатеринбурге
Мемориал памяти жертв массового расстрела в Перми появился в Екатеринбурге
Сегодня, 16:01ОбществоФото: 1МI
Жители Екатеринбурга организовали мемориал памяти жертв, расстрелянных студентом юрфака Тимуром Бекмансуровым, 20 сентября 2021 года в кампусе Пермского университета.

Памятный мемориал организован на Площади труда в Екатеринбурге жителями города, сообщает Znak.

У фонтана появились цветы, зажженные свечи и список погибших при нападении на Пермский университет. Здесь же екатеринбуржцы написали: «Пермь. 20 сентября. Помним. Скорбим».

Напомним, 18-летний студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров расстрелял людей в кампусе Пермского университета. В его руках находилось ружье, патроны которого были заряжено картечью на кабана. 20 сентября 2021 года от выстрелов погибли 6 человек, еще 43 пострадали.

Сюжеты:
Екатеринбург
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