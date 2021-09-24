«На всякий случай» отменяется! Монетизируем ненужное!

«На всякий случай» отменяется! Монетизируем ненужное!
«На всякий случай» отменяется! Монетизируем ненужное!
Вчера, 11:39ОбществоФото: Корпорация «Центр»
23 сентября во всех магазинах Корпорации Центр и kcentr.ru стартует новая акция!

Не секрет, что у многих есть вещи «на всякий случай» и «на всякий пожарный».

Лежат себе годами в «темной» комнате или на балконе.

Любую старую технику можно сдать в магазин и получить скидку при покупке новых товаров.

Вы только посмотрите на размеры скидок!

Как это работает?

  1. шаг: выберите у себя дома (ну или не у себя ) НЕНУЖНОЕ
  2. шаг: приходите в магазин и выберите НУЖНОЕ
  3. шаг: рассказать продавцу о своем желании принять участие в данной акции
  4. шаг: оформить покупку

Представляете, приносите старый телик, а уходите с новеньким, да еще и купленным с выгодой! А может и не только новый телик возьмете, а еще что-то.

Тогда скидка распространится на оба товара!

А если НЕНУЖНОЕ крупногабаритное (холодильник, стиральная машина, газовая или электроплита, духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная поверхность, кондиционер и т.п), мы готовы вывезти сами.

А купленное НУЖНОЕ доставят бесплатно!

И особенно приятный момент, если разное «на всякий случай» есть, а средств на покупку нет или не хватает, то предоставят рассрочку платежа без участия банков и переплат.

Акция НЕНУЖНОЕ СДАВАЙТЕ продлится до 19 октября включительно.

Пусть ваш дом будет наполнен только НУЖНЫМ!

По-дружески. Только так!

Магазины Корпорации «Центр» в Нижнем Тагиле:

ТЦ «МегаМарт», пр-т Ленинградский, 28

ТРЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, 49

Еще больше предложений, а также подробности акции

На сайте kcentr.ru

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