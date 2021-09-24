Названа дата прощания с убитой и сожженной в Кировграде матери с близнецами

Названа дата прощания с убитой и сожженной в Кировграде матери с близнецами
Названа дата прощания с убитой и сожженной в Кировграде матери с близнецами
Сегодня, 16:19ОбществоФото: 1MI
25 сентября родные и знакомые простятся с Полиной Титовой и ее 4-летними сыновьями-близнецами, которых зверски убил и поджег Виталий Насртдинов.

Церемония пройдет в городском морге с 12.00 до 13.00, написала на своей странице «ВКонтакте» сестра Полины Мария.

Напомним, тройное убийство произошло 22 сентября в Кировграде. Изрезанные ножом трупы матери и двоих ее 4-летних сыновей обнаружили пожарные, вызванные тушить квартиру на улице Центральный бульвар. На место ЧП прибыли спецслужбы, полицейским удалось вычислить и задержать убийцу. Им оказался неоднократно судимый местный житель Виталий Насртдинов, он уже дал признательные показания. Он познакомился с Полиной на автомойке около месяца назад. В тот день убийца пришел в гости со сладостями для мальчиков и алкогольными напитками для взрослых.

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