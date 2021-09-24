Новым главой Минцифры Свердловской области стал Михаил Пономарьков

Новым главой Минцифры Свердловской области стал Михаил Пономарьков

Новым главой Минцифры Свердловской области стал Михаил Пономарьков

Сегодня, 12:09
Общество
Фото: личная страница Михаила Пономарькова в социальных сетях
Новым главой Министерства цифрового развития и связи Свердловской области назначен Михаил Пономарьков. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Пономарьков победил на открытом конкурсе, который был объявлен на должность. На свой пост он вступит 27 сентября 2021 года.

Новый глава Минцифры родился в Новосибирске. Окончил ТюмГУ по специальности «прикладная информатика в экономике».

Михаил Пономарьков работал руководителем федеральных и региональных проектов по внедрению геоинформационных систем в различных отраслях в Группе компаний CSoft, был главой структурного IT-подразделения НИИ градостроительства, руководил проектами создания АПК «Безопасный город» в группе компаний «Техносерв».

С 2020 года он работал в департаменте цифровизации Свердловской области, которое позднее и стало министерством.

Министерство было создано в марте 2021 года на базе департамента информатизации. Госоргану были даны дополнительные функции и возможности. Это обусловлено тем, что регион перешел на централизованную модель управления процессами информацизации.

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