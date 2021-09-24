Погибшие альпинисты и домогательства до судентки. Итоги дня в Свердловской области

Студенты УрФУ пожаловались, что им грозят массовые отчисления за долги. По их словам, под отчисление попадают все, у кого есть больше одного долга за прошлые семестры. При этом, учащихся ознакомили с приказом только 23 сентября, за четыре дня до назначенного срока. В пресс-службе университета заявили, что отчислять будут должников прошлых лет. Вообще на пересдачу дается два месяца, но некоторые студенты не торопятся с «хвостами».