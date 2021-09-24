Умер экс-начальник Черноисточинского гидроузла Нижнего Тагила Адольф Верещак

Умер экс-начальник Черноисточинского гидроузла Нижнего Тагила Адольф Верещак
Умер экс-начальник Черноисточинского гидроузла Нижнего Тагила Адольф Верещак
Сегодня, 11:07Общество
Адольф Андреевич Верещак скончался в возрасте 81-го года в Нижнем Тагиле. Он руководил тагильским «Водоканалом» 10 лет.

Скончался один из самых известных и опытных специалистов нижнетагильского «Водоканала» Адольф Андреевич Верещак, сообщает пресс-служба предприятия.

Адольф Андреевич пришел на работу на Черноисточинском гидроузле в 1977-м году простым электромонтером. А уже в 1982-м году перешел на должность инженера по очистке воды. В 1988-м году Верещак занял должность главного инженера предприятия, которую он занимал вплоть до 1997-го года.

Фото:"Водоканал-НТ"

В том же году Адольф Андреевич сменил на посту руководителя «Водоканала» С. Н. Обухова, и возглавлял предприятие 10 лет. В 2007-м году Верещак ушел на заслуженный отдых.

Коллектив ООО «Водоканал-НТ» выражает семье и близким свои соболезнования. Прощание с Адольфом Верещаком состоится в 15.30 по адресу ул. Челюскинцев, 47, «Реквием».

Напомним, 23 сентября 2021 года руководитель пермского СКР покончил с собой. Офицер покончил с собой после расстрела людей стрелком в кампусе Пермского университета, произошедшего 20 сентября 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Водоканал-НТпрощаниесоболезнованияЧерноисточинский гидроузелНижний Тагилскончалсяэкс-начальник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы