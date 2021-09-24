Умер экс-начальник Черноисточинского гидроузла Нижнего Тагила Адольф Верещак

Адольф Андреевич пришел на работу на Черноисточинском гидроузле в 1977-м году простым электромонтером. А уже в 1982-м году перешел на должность инженера по очистке воды. В 1988-м году Верещак занял должность главного инженера предприятия, которую он занимал вплоть до 1997-го года.