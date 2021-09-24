В УрФУ прокомментировали ситуацию с отчислением студентов за долги

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге пояснили причины отчисления некоторых студентов. Выгонять будут тех, кто накопил долги за несколько лет обучения.

Будущих бакалавров, магистров и специалистов могут отчислить из УрФУ, если они не сдадут долги прошлых лет. Именно так объяснили угрозы отчислением в университете Екатеринбурга изданию Е1. Долги студенты должны были закрыть в течение двух месяцев, однако некоторые учащиеся этого так и не сделали. Руководство вуза решило больше не «выдавать индульгенций» должникам и предупредило их об отчислении. На практике отчисления производятся применительно к тем, кто не справился с долгами в течение календарного года. С учетом пандемии и эти сроки были увеличены, добавлены возможности для пересдач и запущены курсы по наиболее трудным дисциплинам. Тем не менее время, выделенное для ликвидации академической задолженности за прошлые годы, завершилось, добавили в пресс-службе УрФУ. Должники этого года — летней сессии 2020/2021 под отчисление пока не попадают. Напомним, о списках студентов- «платников» на отчислении TagilCity.ru рассказали учащиеся вуза. Студентам УрФУ грозят массовые отчисления за долги

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