В УрФУ прокомментировали ситуацию с отчислением студентов за долги

В УрФУ прокомментировали ситуацию с отчислением студентов за долги
В УрФУ прокомментировали ситуацию с отчислением студентов за долги
Сегодня, 14:12ОбществоФото: 1МI
В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге пояснили причины отчисления некоторых студентов. Выгонять будут тех, кто накопил долги за несколько лет обучения.

Будущих бакалавров, магистров и специалистов могут отчислить из УрФУ, если они не сдадут долги прошлых лет. Именно так объяснили угрозы отчислением в университете Екатеринбурга изданию Е1.

Долги студенты должны были закрыть в течение двух месяцев, однако некоторые учащиеся этого так и не сделали. Руководство вуза решило больше не «выдавать индульгенций» должникам и предупредило их об отчислении.

На практике отчисления производятся применительно к тем, кто не справился с долгами в течение календарного года. С учетом пандемии и эти сроки были увеличены, добавлены возможности для пересдач и запущены курсы по наиболее трудным дисциплинам. Тем не менее время, выделенное для ликвидации академической задолженности за прошлые годы, завершилось, добавили в пресс-службе УрФУ.

Должники этого года — летней сессии 2020/2021 под отчисление пока не попадают.

Напомним, о списках студентов- «платников» на отчислении TagilCity.ru рассказали учащиеся вуза.

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Екатеринбург
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