За работниц «Рефтинской» птицефабрики без стульев вступился Роспотребнадзор

За работниц «Рефтинской» птицефабрики без стульев вступился Роспотребнадзор
За работниц «Рефтинской» птицефабрики без стульев вступился Роспотребнадзор
Сегодня, 15:49ОбществоФото: официальный сайт птицефабрики "Рефтинская"
После проверки «Рефтинской» птицефабрики свердловским Роспотребнадзором, руководству предприятия вынесено представление о снижении тяжести труда работников.

Гендиректору Александру Засыпкину вынесено предписание об устранении недочетов, пишет Ура.ру.

В письме Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сказано, что гендиректору предстоит снизить тяжесть труда сотрудников при помощи механизации и автоматизации технологических процессов, оснащения рабочих мест с учетом физиолого-анатомических особенностей работника, а также возможности смены деятельности в течение смены.

Нарушения должны быть устранены до 2 декабря 2021 года.

Напомним, сотрудница «Рефтинской» птицефабрики пожаловалась в разные инстанции, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину на то, что ее с коллегами решили стульев. Руководство объясняло, что стоя сотрудники могут нарезать больше мяса. Через некоторое время ей и еще одной коллеге вернули стулья. Причиной назвали проведение эксперимента, в каком именно положении работники будут выполнять свои обязанности лучше.

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Свердловская областьРоспотребнадзорптицефабрикаПтицефабрика «Рефтинская»
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