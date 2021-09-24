За работниц «Рефтинской» птицефабрики без стульев вступился Роспотребнадзор

Напомним, сотрудница «Рефтинской» птицефабрики пожаловалась в разные инстанции, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину на то, что ее с коллегами решили стульев. Руководство объясняло, что стоя сотрудники могут нарезать больше мяса. Через некоторое время ей и еще одной коллеге вернули стулья. Причиной назвали проведение эксперимента, в каком именно положении работники будут выполнять свои обязанности лучше.