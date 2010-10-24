Успешный имидж. Что в него входит и как его создать?
Вы хотите приобрести успешный имидж? Узнать, как правильно подбирать ароматы, формировать цветовую гамму гардероба и научиться секретам визажа? Как создать успешный имидж?
Знаниями по созданию яркого индивидуально имиджа с вами готовы поделиться специалисты Урало-Сибирского Университета Индустрии Имиджа на Дне открытых дверей 28 октября. Причем совершенно бесплатно!
В программе:
Мастер-класс по колористике «Подбираем цветовую гамму»
Мастер-класс по подбору парфюмерии «Пафюмерный гардероб»
Мастер-класс «Шоу-визаж»
Также только в этот день у вас будет возможность приобрести обучение по интересному предложению!
Расписание:
18:45 - сбор гостей
19:00 – 20:30 – основная программа
20:30 – 21:00 – свободное общение за чашкой ароматного чая или свежесваренного кофе со сладостями
День открытых дверей пройдет
28 октября в «Атриум Палас Отеле»
по адресу г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44.
Телефон для справок: +7 (343) 219-80-88