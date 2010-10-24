Успешный имидж. Что в него входит и как его создать?

Знаниями по созданию яркого индивидуально имиджа с вами готовы поделиться специалисты Урало-Сибирского Университета Индустрии Имиджа на Дне открытых дверей 28 октября . Причем совершенно бесплатно!

Также только в этот день у вас будет возможность приобрести обучение по интересному предложению!