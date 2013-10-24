Финляндия и Италия - выгодные направления для покупки недвижимости
Недвижимость за границей - это выгодное вложение в новое качество жизни.
И при этом неважно, планируете ли Вы жить за рубежом лишь часть времени или хотите переехать постоянно. Финляндия и Италия - это два европейских государства, которые, не смотря на свои различия, очаровывают каждого приезжего, поэтому если Вы решили купить недвижимость в Финляндии или Италии - Вы сделали правильный выбор.
Сектор рынка недвижимости в Финляндии, включающий объекты на продажу, в основном состоит из предложений вторичного сырья. Наибольшей популярностью пользуются коттеджи на берегу живописных озер, на которые так богата эта уникальная страна. Туристов также привлекает чистый воздух, горнолыжные курорты, развлечения водного туризма и рыбалки и многое другое. Независимо от того, что Вам больше всего по душе квартира, дача или дом - процедура приобретения для иностранных граждан достаточно проста и не требует большой бумажной волокиты. Дополнительный плюс к такой покупке - это близость российской границы.
Италия - это родина поэтов и художников, покровительница искусств. Эта страна зачарует любого своей красотой и утонченностью, переплетением современности и истории, чувством стиля местных жителей и кухней для настоящих гурманов. Если Вы думаете о том, что - бы купить недвижимость в Италии, то Вам можно порекомендовать интернет - ресурс http://tranio.ru/italy/, который, несомненно, станет Вашим помощником в этом деле. На страницах этого сайта, кроме интересных предложений домов, квартир, земельных участков и т.д., так же содержатся полезные советы по покупке иностранной недвижимости.
Географически Италия достаточно большая и содержит много развлечений: от мировых известных курортов, до тихих мест вблизи виноградников. Диапазон цен на недвижимость так же очень колеблется. Это зависит не только от самого жилья, но и от его местоположения. Самым популярным курортом среди наших соотечественников считается Калабрия, благодаря сочетанию пляжного отдыха и невысоких цен на приобретение жилья. Более дорогостоящие и более престижные курорты - это Тоскана, Лигурия и Северная Италия. В центральной Италии наиболее привлекательным местом является Рим, город с многовековой историей и интересной архитектурой. Сардиния - это отдых наиболее высокого класса. Прогуливаясь по улочкам этого острова запросто можно встретить знаменитых людей из мира кино, моды или спорта. А вот Сицилия, пока мало освоенная российскими туристами, порадует своей нетронутой красотой природы, многочисленными заливами и бухтами.