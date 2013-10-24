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Глиняное чудо своими руками: в нижнетагильской библиотеке-филиале №7 проходит персональная выставка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глиняное чудо своими руками: в нижнетагильской библиотеке-филиале №7 проходит персональная выставка (ФОТО)

24 октября 2013, 09:40Общество
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