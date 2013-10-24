Глиняное чудо своими руками: в нижнетагильской библиотеке-филиале №7 проходит персональная выставка (ФОТО)

Организаторы говорят, что, знакомясь с работами Ирины Семеновны, понимаешь, что народные промыслы не только не уходят в прошлое, но и развиваются в настоящем, совершенствуются, актуализируются в современном обществе.

Ирина Волкова - выпускница Уральского училища прикладного искусства. Так, вообще она имела возможность поработать в разных направлениях декоративного творчества: керамика, роспись подносов, мыловарение, гелевые свечи, экибана. Однако остановилась художница на работе с глиной. Сама говорит - «Дело это родное, сердцу близкое, а главное - нужное». Занимается керамикой уже 23 года!

Фотографии с выставки предоставлены библиотекой №7

Глину весом в 100 килограммов для своего творчества привозит из села Таволги, что под Невьянском. Преподаватель организует самые разные мастер-классы и в школах, и в библиотеках, и в техникумах. В летний период привозит гончарные круги на Чусовую, где за них с удовольствием берутся не только дети, но и взрослые. Занимается Ирина Семеновна и с ребятами-инвалидами, ведь недаром говорят - глина лечит. На уроках ученики создают сувениры, статуэтки, предметы декора, небольшие сосуды, амфоры и многое другое.

Люди тянутся к Ирине Семеновне - она привлекает своей доброй энергией, активностью, трудолюбием, творческими идеями.

Мы от всей души благодарим мастера за сотрудничество и желаем осуществления всего задуманного! -- говорят организаторы выставки, работники библиотеки-филиала №7.