Конкурс для пользователей TagilCity.ru: день жестянщика в Нижнем Тагиле!

В течение недели, начиная с сегодняшнего дня, публикуйте в комментариях к этой новости ваши фотографии с запечатленными на них ДТП-шками и информацией о том, где произошла авария и в какое время. Самое главное, чтобы они были на дорогах Нижнего Тагила.