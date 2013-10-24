Конкурс для пользователей TagilCity.ru: день жестянщика в Нижнем Тагиле!
24 октября 2013, 17:30Общество
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С наступлением зимне-осенних холодов на улицах Нижнего Тагила участились случаи мелких, незначительных аварий. Это бич сегодняшнего дня, поэтому, чтобы привлечь внимание тагильских водителей к аккуратному вождению, городской портал TagilCity.ru объявляет конкурс под названием «День тагильского жестянщика»!
В течение недели, начиная с сегодняшнего дня, публикуйте в комментариях к этой новости ваши фотографии с запечатленными на них ДТП-шками и информацией о том, где произошла авария и в какое время. Самое главное, чтобы они были на дорогах Нижнего Тагила.
По итогам все фотографии будут собраны в общий фотоотчет под названием «День жестянщика». А самый активный пользователь-победитель получит веселый тематичный приз!
Итоги конкурса будут подведены к следующему четвергу (31 октября) 2013 года!
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