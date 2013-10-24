Найден еще один повод полюбить проезд в городском транспорте

«МегаФон» предоставляет горожанам возможность бесплатно получить специальную SIM-карту с поддержкой сервиса «Оплата проезда» и NFC-антенну для покупки билетов с мобильного телефона в общественном транспорте уральской столицы.

Оплачивать проезд с мобильного телефона можно во всех видах наземного общественного транспорта города, на ряде коммерческих маршрутов, а также на всех станциях Екатеринбургского метрополитена. Чаще всего этот инновационный способ оплаты проезда горожане используют в автобусах (48%), далее следуют троллейбус (26%) и трамвай (21%), замыкает перечень метро (5%). Как правило, в месяц активный пользователь услуги приобретает таким образом порядка 17-20 билетов в транспорте.

Мы решили сделать сервис по оплате проезда с мобильного телефона доступнее большему количеству людей, которые хотели бы расширить возможности своего девайса. Сейчас бесплатно получить специальную SIM-карту и NFC-антенну (если в телефоне нет встроенного NFC-чипа) можно в любом салоне оператора «МегаФон» в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде и Первоуральске рассказал управляющий менеджер Уральского филиала компании «МегаЛабс» Антон Ведерников.

Оплачивать проезд с мобильного телефона прежде всего удобно. В смартфоне собраны все функции и связь, и интернет, и кошелек. Также это дешевле, чем за наличный расчет, и нет необходимости передавать деньги кондуктору. Мне нравится, что отсутствуют ограничения по местам пополнения счета, как в случае с «ЕКАРТой», внести деньги на которую можно только в ограниченном перечне пунктов отметил один из самых активных пользователей услуги, блогер Артем Бардиж (аккаунт в Twitter @Timongi)

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