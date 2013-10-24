Опасные уроки в школах Нижнего Тагила: детские травмы - ответственность учителя

Так и случилось на уроке в одной из тагильских школ. Шла увлеченная игра в баскетбол, когда мяч попал по голове одной из учениц. Конечно, девчонки быстро нашли выход из ситуации – извинения и вопрос решен. Травмированная, даже после пары минут на скамейке запасных, сама решила продолжить играть за свою команду. Однако позже выяснилось, что девочке стало нехорошо, а осмотр медика показал ни много ни мало – сотрясение головного мозга. В настоящее время девочка проходит лечение в одной из городских больниц, ее здоровью ничего не угрожает.

Данная ситуация многих заставила задуматься – как в действительности поступать учителям такого травмоопасного предмета, как физическая культура. Существует ли регламент «оказания первой помощи» в таких ситуациях, и что делать, если сам ученик скрыл травму, не придав ей значения, а ситуация со здоровьем усугубилась? Помониторив общероссийские стандарты, нам стало ясно, что борьба с детским травматизмом – обязательная часть работы школьного учителя.

Начинать занятия необходимо с небольшого инструктажа, который содержит в себе методические указания по профилактике травматизма на каждый урок. Важно донести ученикам, что не стоит бояться сказать о полученной травме, ведь от того зависит его здоровье. Некоторые ребята бывают так увлечены или напуганы произошедшим, что не сразу идут к медикам.

Кроме того, преподаватель, который отвечает за своих учеников, заметив травму, хоть и самую незначительную, должен направить своего ученика к доктору – для собственного спокойствия. Важно правильно организовать занятие, чтобы у школьников развивалась внимательность, сосредоточенность и ответственность. А каждый учитель должен уметь определять характер травмы, знать ее признаки и хорошо владеть приемами оказания первой помощи.