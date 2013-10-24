Скоро у школьников Нижнего Тагила каникулы: водители, будьте особо внимательны! (ФОТО)

Все школьники отлично знают правила, успешно участвуют в конкурсах и олимпиадах. Но если родители при сопровождении ребенка нарушают правила безопасности, например, переходят проезжую часть вне пешеходного перехода, то и ребенок сделает так же, когда будет переходить дорогу самостоятельно.

Большая угроза безопасности детей на дороге исходит от недисциплинированных водителей. 75% всех дорожно-транспортных происшествий, в которых в 2013 году в нашем городе пострадали дети, произошло по вине взрослых водителей, которые превышают скорость, нарушают правила обгона, садятся за руль пьяными, перевозят маленьких пассажиров без детских кресел.

Нередки случаи, когда взрослые водители не пропускают детей, переходящих дорогу по пешеходным переходам. Уже в новом учебном году в ДТП на пешеходных переходах получили травмы два ребенка. Так, 10 октября на пешеходном переходе через улицу Пархоменко у школы №44 пострадал третьеклассник этой школы. Женщина–водитель не дождалась, когда мальчик завершит переход, и совершила наезд на юного пешехода.

Накануне школьных каникул ребята из отряда ЮИД школы №44 со своим руководителем Олишевской Е.Л. решили привлечь внимание участников дорожного движения - пешеходов и водителей, взрослых и детей - к проблеме безопасности на пешеходном переходе. Вместе с инспекторами ГИБДД они провели акцию «Детям - безопасный пешеходный переход!» Плакаты, листовки, кричалки, обращения призывали водителей всегда помнить об обязанности пропустить пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Если пешеход – ребенок, к нему нужно отнестись с особым вниманием! У большинства водителей есть собственные дети, которые так же ходят по дорогам, и их жизнь так же зависит от дисциплины тех, кто за рулем.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Водители, проезжавшие мимо, выражали свою солидарность с юными инспекторами дорожного движения одобрительными жестами и улыбками, некоторые подавали короткие звуковые сигналы.

Одобрительно отнеслись к акции юных инспекторов дорожного движения и пешеходы, которые пользуются пешеходными переходами в микрорайоне школы №44. Те же, кто норовил пересечь дорогу вне пешеходного перехода, получили памятки о правилах перехода проезжей части.

Культура пешеходов и дисциплина водителей – слагаемые безопасности на пешеходном переходе. Учащиеся школы №44 соблюдают правила поведения на дороге, взрослые должны их поддержать!