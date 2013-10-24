Тагильчане мечтают о необычном свидании. Кто же возьмется исполнить мечту?
Посидеть на крыше самого высокого в городе дома, вместе помечтать, вспомнить день, когда встретились, когда влюбились и решили не разлучаться. Как оказалось, многие тагильчане не отказались бы от «урбан-свидания» под небом Нижнего Тагила.
Накануне городской портал TagilCity.ru провел опрос в социальной сети – «Как бы вы провели самый необычный вечер?». На удивление, большинство (21,3%) проголосовавших выбрали вариант «На крыше самого высокого дома».
Другие (16,9%) предпочли бы экстремальное свидание, например, на горе, в лесу, под землей. Чуть меньшее количество пользователей TagilCity.ru выбирают домашний уют (12,4%). Предлагаем вам познакомится со всеми предложенными вариантами:
Однако остановиться всё же хочется на свидании на крыше дома, потому что для тагильчан это становится как никогда реальным! В Нижнем Тагиле есть люди, которые готовы исполнить вашу мечту. За это дело берутся активисты федеральной сети под названием «Дари поступок». Главное для них - нестандартный подход к самым обычным жизненным ситуациям.
Как рассказали организаторы, всё будет происходить на крыше элитного дома в достойных условиях. На удивление, ветер, который, можно предположить, будет сдувать, практически не тревожит. По словам устроителей, борт совсем не опасен - он высотой по пояс. И уже сегодня пара из Нижнего Тагила встретится на этом чудесном свидании, и, надо быть уверенным, это будет для них незабываемый вечер!
Кстати, неплохим свиданием может стать ужин, где главным блюдом станут роллы. Причем приготовленные своими руками! Новичкам может показаться, что это очень сложно - «катать» роллы, однако дело в технике и инструментах. Так, набор Мидори для приготовления роллов в домашних условиях поможет создать праздник в любой момент, буквально, когда вашей душе угодно. Заказать набор Мидори можно на сайте магазина gramix.ru - оптимальная цена и исключительно качество.