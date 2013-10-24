Тагильчане мечтают о необычном свидании. Кто же возьмется исполнить мечту?

Накануне городской портал TagilCity.ru провел опрос в социальной сети – «Как бы вы провели самый необычный вечер?». На удивление, большинство (21,3%) проголосовавших выбрали вариант «На крыше самого высокого дома».

Другие (16,9%) предпочли бы экстремальное свидание, например, на горе, в лесу, под землей. Чуть меньшее количество пользователей TagilCity.ru выбирают домашний уют (12,4%). Предлагаем вам познакомится со всеми предложенными вариантами:

Однако остановиться всё же хочется на свидании на крыше дома, потому что для тагильчан это становится как никогда реальным! В Нижнем Тагиле есть люди, которые готовы исполнить вашу мечту. За это дело берутся активисты федеральной сети под названием «Дари поступок». Главное для них - нестандартный подход к самым обычным жизненным ситуациям.

Как рассказали организаторы, всё будет происходить на крыше элитного дома в достойных условиях. На удивление, ветер, который, можно предположить, будет сдувать, практически не тревожит. По словам устроителей, борт совсем не опасен - он высотой по пояс. И уже сегодня пара из Нижнего Тагила встретится на этом чудесном свидании, и, надо быть уверенным, это будет для них незабываемый вечер!