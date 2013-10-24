Тагильчане, научимся использовать бумагу рационально! Сегодня Международный день без бумаги

Мало кто поспорит с утверждением, что жить летом в городе нелегко. Смог, запах горячего асфальта, раскаляющиеся за день дома – условия, хоть и не критичные, но для комфортной жизни малоподходящие. А уж отдыхать на выходных непременно нужно на даче. Вот только уровень комфорта, зачастую, сильно уступает городскому – ни центрального водоснабжения, ни интернета, иногда даже отсутствуют телевидение, мобильная связь и интернет. Ну и конечно, главная проблема дачных участков – канализация. К счастью, теперь можно купить септик Юнилос в Нижнем Тагиле – и проблема будет решена. Ведь эта канализационная система проста в установке, недорого стоит и, главное, предназначена именно для частных домов, где центральные системы водоснабжения отсутствуют в принципе. Теперь жить на даже удобно и легко в всех смыслах.