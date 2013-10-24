Тагильчане, научимся использовать бумагу рационально! Сегодня Международный день без бумаги
«Использовать бумагу рационально!» - таков главный посыл международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября во всем мире.
Сегодня ведущие компании по всему миру обмениваются опытом – как сократить нерациональный расход бумаги и проводят различные акции поддержки. Цель сегодняшнего праздника – показать, как с помощью технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.
Акция приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги.
Очевидно, что отказ от бумажных документов пока не представляется реальным. Но, осваивая современные технологии в области ИТ и управления информацией, можно сделать весомый вклад в экономию ресурсов, как на уровне страны, так и в практике отдельного человека.
Мало кто поспорит с утверждением, что жить летом в городе нелегко. Смог, запах горячего асфальта, раскаляющиеся за день дома – условия, хоть и не критичные, но для комфортной жизни малоподходящие. А уж отдыхать на выходных непременно нужно на даче. Вот только уровень комфорта, зачастую, сильно уступает городскому – ни центрального водоснабжения, ни интернета, иногда даже отсутствуют телевидение, мобильная связь и интернет. Ну и конечно, главная проблема дачных участков – канализация. К счастью, теперь можно купить септик Юнилос в Нижнем Тагиле – и проблема будет решена. Ведь эта канализационная система проста в установке, недорого стоит и, главное, предназначена именно для частных домов, где центральные системы водоснабжения отсутствуют в принципе. Теперь жить на даже удобно и легко в всех смыслах.
© TagilCity.ru