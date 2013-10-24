Тагильчане выбирают: уехать за границу или остаться в России?

Среди вариантов ответа строго два противоположных суждения – «Нет, я истинный патриот своей Родины» и «Конечно, только и жду удобного случая». Конечно, есть масса причин, по которым люди стремятся сменить место жительства или просто живут идеей, что когда-нибудь их образ жизни кардинально изменится, и заживут они иначе.

С детства всем россиянам вселяют любовь к великой Родине, к России. То, через что прошла наша страна и наши деды, вызывает грустное, непоколебимое уважение. Что бы было с нами, если всё сложилось иначе? Есть ли повод хоть на минуту усомниться в величии своей страны и ее великом прошлом, настоящем и будущем?

Я выбрала этот вариант, потому что я здесь родилась, потому что я говорю по-русски, потому что за русскую землю воевали мои предки, потому что здесь мой дом и моя семья. Может быть и не совсем красиво изложено, но зато, я думаю, смысл понятен пишет Тамара.

Многие сетуют на то, что у России нет будущего: гнилая структура с неясной политикой. Коррумпированная система во всех сферах – печалятся россияне. «Надо бежать!». Государство, по мнению людей, создается для комфортного существования всех людей, но не наоборот.

Кто-то, конечно, не хочет обижать страну. Они даже поют: «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». В любом случае, многим выбирать не приходится. Кто-то живет лишь мыслью о том, что где-то люди живут хорошо. Но, как говорится, «хорошо там, где нас нет». И, вообще, завершить вечную тему хочется на положительной ноте:

Почему бы я уехал со своей родины? Во-первых каждый воспринимает слово родина по-своему. Для кого-то это дом, где он родился, для других - город, для третьих - страна. Именно для меня Родина - это место, где хорошо, место, где чувствуешь себя как дома, и оно не обязательно должно быть там, где ты родился. Путешествуя по миру, начинаешь узнавать, как живут другие люди, находишь как и минусы, так и плюсы в разных странах, городах. Наша страна - не исключение, кому-то она по душе, кому-то нет, но никогда не нужно забывать, что мы все с одной родины - планеты Земля. Именно поэтому хочу, чтобы все люди путешествовали по миру, узнавали его, и делились впечатлениями с другими комментирует свой выбор пользователь Jeezy.