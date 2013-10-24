В тагильском драматическом «Другая сцена»: премьера пьесы Теннеси Уильямса «Стеклянный зверинец» (ФОТО)

В новом сезоне «Другая сцена» станет клубом поклонников театра, которые смогут не только смотреть, но обсуждать экспериментальные спектакли, наброски возможных будущих работ театра, знакомиться с драматургами и новыми пьесами современных авторов. Общаться с артистами, режиссерами, художниками и, конечно, друг с другом. Как и прежде, у «Другой сцены» нет постоянной «прописки». Готовятся камерные встречи со зрителями в больших и малых фойе, в кофейне, в одном их художественных цехов…

Исполнители первой клубной премьеры Другой пригласили зрителей на основную сцену. Четверых актеров и чуть более 50 зрителей разделяла разве что красная линия, проведенная от портала к порталу. А объединяло – единое дыхание, общая атмосфера творчества и воспоминания, не дающие покоя, не отпускающее Повествователя и терзающие его память… Воспоминания о матери, жизнь которой – сплошная паранойя. О себе самом - ее сыне – поэте, работающем в магазине. О сестре, живущей в мире иллюзий, и обыкновенном приятном молодом человеке, не сделавшем ее счастливой.

Команда «Зверинца» работала вне плана, «сверхурочно» - то есть, в свои законные выходные понедельники и перерывы между репетициями, а чаще поздними вечерами, когда заканчивались спектакли.

Работа артистов А.Каратаевой, А.Швендыха, И.Вакуленко, Д.Зинеева, режиссера Т.Захаровой и балетмейстера С.Скосырской тронула зрителей и журналистов, которые высказали пожелание не затягивать антракт между первой и следующими премьерами Другой сцены. Названия их уже известны – Большая любовь» Чарьза Л.Ми и «Паника. Или мужчины на грани нервного срыва» Мика Мюллюахо.