Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В тагильском драматическом «Другая сцена»: премьера пьесы Теннеси Уильямса «Стеклянный зверинец» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В тагильском драматическом «Другая сцена»: премьера пьесы Теннеси Уильямса «Стеклянный зверинец» (ФОТО)

24 октября 2013, 21:56Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»