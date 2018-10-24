10 самых активных лидеров ТОСов Нижнего Тагила были отмечены председателем гордумы
10 председателей ТОСов Нижнего Тагила были награждены грамотами за активное взаимодействие с городской Думой.
В Нижнем Тагиле прошла встреча депутатов городской Думы и руководителей территориального общественного самоуправления, в ходе которой председатель городской Думы Алексей Пырин вручил десяти самым активным руководителям благодарственные письма за сотрудничество с органами местного самоуправления.
В Нижнем Тагиле существует 44 ТОСа. Благодаря сотрудничеству с депутатами в территориальных общественных самоуправлениях появились 16 скважин и 11 детских площадок.
По мнению председателя совета ассоциации руководителей ТОС Татьяны Несоленихиной, лидеры ТОСов могут стать «первыми помощниками депутатов на округах».
Также была выражена благодарность от имени ассоциации депутатам Владимиру Антонову, Николаю Атаманкину, Денису Корякину, Игорю Темнову, Александру Петрову, Игорю Макарову, Никите Беркутову. А также депутатам предыдущих созывов Виктории Гусевой, Нине Титовой и Вячеславу Горячкину, сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.