10 самых активных лидеров ТОСов Нижнего Тагила были отмечены председателем гордумы

В Нижнем Тагиле прошла встреча депутатов городской Думы и руководителей территориального общественного самоуправления, в ходе которой председатель городской Думы Алексей Пырин вручил десяти самым активным руководителям благодарственные письма за сотрудничество с органами местного самоуправления.

В Нижнем Тагиле существует 44 ТОСа. Благодаря сотрудничеству с депутатами в территориальных общественных самоуправлениях появились 16 скважин и 11 детских площадок.

По мнению председателя совета ассоциации руководителей ТОС Татьяны Несоленихиной, лидеры ТОСов могут стать «первыми помощниками депутатов на округах».