Более 2,3 млрд рублей будут выделены на безопасность в школах Свердловской области
Правительство Свердловской области планирует выделить около 2,3 млрд рублей на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях региона.
В 2019 году правительство Свердловской области планирует потратить на обеспечение безопасности в школах, детских садах и колледжах региона около 2,3 млрд рублей. Деньги будут выделяться из местного и областного бюджетов. Средства направят на организацию видеонаблюдения и ограждение территории, а также на освещение и частные охранные предприятия.
Данные мероприятия являются обязательными в соответствии с требованиями профилактики антитеррора, принятыми в 2017 году, поясняет начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич.
Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства общего и профессионального образования региона Анатолий Соложнин добавил, что проведена тотальная ревизия хозяйства, замечания, выявленные по каждому учреждению, будут устранены, информирует ТАСС.