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Более 2,3 млрд рублей будут выделены на безопасность в школах Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 2,3 млрд рублей будут выделены на безопасность в школах Свердловской области

Сегодня, 19:19ОбществоФото: pixabay.com
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