Более 2,3 млрд рублей будут выделены на безопасность в школах Свердловской области

В 2019 году правительство Свердловской области планирует потратить на обеспечение безопасности в школах, детских садах и колледжах региона около 2,3 млрд рублей. Деньги будут выделяться из местного и областного бюджетов. Средства направят на организацию видеонаблюдения и ограждение территории, а также на освещение и частные охранные предприятия.