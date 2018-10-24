Более 30 кошек проживают и размножаются в санатории «Липовка» под Режом

В санатории «Липовка», расположенном в одноименном поселке близ Режа, на территории проживают более 30 кошек. Животные не стерилизованы, бесконтрольно размножаются, и их численность продолжает расти. Кошек подкармливают гости санатория, тем самым создавая для них благоприятные условия.

Внимание на ситуацию обратила тагильчанка, которая проходила лечение в санатории. Женщина обратилась к зоозащитникам. Однако зоозащитники не могут пристроить сразу всех животных.

В один из санаториев подкидывают кошек. Они там плодятся, умирают от голода. Худо-бедно кошек там подкармливают, но их там так много. Женщина, которая туда приехала и увидела все это, она, конечно, была в шоке. Насчитала 30 штук, но это которые вышли, а сколько еще находятся в теплотрассе…пояснила редакции TagilCity.ru зоозащитница Татьяна.

В санатории «Липовка» проблему не отрицают и поясняют, что часть кошек забирают местные жители, но забрать всех животных невозможно.

Среди них есть и дикие, как их поймать. Да и кормят их у нас, им хорошо. Мы рады решить проблему, но не знаем как. Поблизости нет организаций по отлову. В Асбесте нам сообщили, что к нам смогут приехать только из Нижнего Тагила, но мы не знаем, куда обратиться,сказали в санатории.

Редакция обратилась за помощью в фонд «Добрые руки». В организации обещали попытаться решить проблему. Контакты были переданы администрации санатория.