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Более 30 кошек проживают и размножаются в санатории «Липовка» под Режом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 30 кошек проживают и размножаются в санатории «Липовка» под Режом

Сегодня, 13:37ОбществоЮлия СувороваФото: Спаси жизнь
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