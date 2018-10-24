Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Дело о жестоком убийстве 14-летней девушки в Екатеринбурге в 2011 году передано в суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
3f33f5e69094fd9b17a904be9b9edac902d5f787 900

Дело о жестоком убийстве 14-летней девушки в Екатеринбурге в 2011 году передано в суд

Сегодня, 18:44ОбществоФото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви
Редакция TagilCity.ru стала победителем окружного этапа конкурса журналистов
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле