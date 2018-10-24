Дело о жестоком убийстве 14-летней девушки в Екатеринбурге в 2011 году передано в суд

Дело 48-летнего жителя Екатеринбурга, который подозревается в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней девочки, обнаруженной на стадионе школы №57 в 2011 году, передано в суд.

По версии следствия, мужчина является серийным насильником и убийцей с садистскими наклонностями.

Первое нападение подозреваемый совершил в отношении своей жены. Мужчина изнасиловал её и пытался задушить.

В 2008 году мужчина изнасиловал женщину 1957 года рождения. По версии следствия она занималась проституцией.