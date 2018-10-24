Дело о жестоком убийстве 14-летней девушки в Екатеринбурге в 2011 году передано в суд
В Екатеринбурге обвинительное заключение в отношении подозреваемого в убийстве 14-летней девочки передано в суд.
Дело 48-летнего жителя Екатеринбурга, который подозревается в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней девочки, обнаруженной на стадионе школы №57 в 2011 году, передано в суд.
По версии следствия, мужчина является серийным насильником и убийцей с садистскими наклонностями.
Первое нападение подозреваемый совершил в отношении своей жены. Мужчина изнасиловал её и пытался задушить.
В 2008 году мужчина изнасиловал женщину 1957 года рождения. По версии следствия она занималась проституцией.
Самое жестокое инкриминируемое подозреваемому преступление было совершено 18 сентября 2011 года. На теле 14-летней школьницы полиция обнаружила 41 ножевое ранение. В ходе расследования этого дела были допрошены около 4 тысяч человек, проведены более 500 судебных экспертиз. 10 мая 2017 года сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать подозреваемого, информирует Znak.com.