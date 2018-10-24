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Доход до 25 миллионов рублей может получить Нижний Тагил от продажи имущества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ruble 930551 960 720

Доход до 25 миллионов рублей может получить Нижний Тагил от продажи имущества

Сегодня, 18:21ОбществоФото: pixabay.com
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