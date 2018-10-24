Доход до 25 миллионов рублей может получить Нижний Тагил от продажи имущества

Такие цифры приводятся в заключение Счетной палаты, на прогноз по плану приватизации мэрии. Будут переданы в частные руки не менее 16 объектов городской собственности. В списке, рассмотренном Счетной палатой, указаны четыре здания. В их числе склад и мастерская, общей площадью до 1800 кв. м. И 11 нежилых помещений, чья площадь 1500 кв. м. Также планируют приватизировать административно-производственную базу из пяти зданий на ул. Юбилейной, 42, площадью более 500 кв. м.