Доход до 25 миллионов рублей может получить Нижний Тагил от продажи имущества
Сегодня, 18:21ОбществоФото: pixabay.com
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До 25 миллионов дохода в муниципалитете Нижнего Тагила планируют получить по итогам передачи имущества в частные руки в 2019 году.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такие цифры приводятся в заключение Счетной палаты, на прогноз по плану приватизации мэрии. Будут переданы в частные руки не менее 16 объектов городской собственности. В списке, рассмотренном Счетной палатой, указаны четыре здания. В их числе склад и мастерская, общей площадью до 1800 кв. м. И 11 нежилых помещений, чья площадь 1500 кв. м. Также планируют приватизировать административно-производственную базу из пяти зданий на ул. Юбилейной, 42, площадью более 500 кв. м.
В среду, 24 октября, депутаты думы рассмотрели на комиссии по предпринимательству прогнозный план по приватизации, утвердят план в четверг, 25 октября, на заседании Нижнетагильской думы, пишет «Между строк».
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