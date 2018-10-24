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Дворы Ленинского района Нижнего Тагила проходят финишную стадию благоустройства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дворы Ленинского района Нижнего Тагила проходят финишную стадию благоустройства

Сегодня, 20:33ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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