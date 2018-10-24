Дворы Ленинского района Нижнего Тагила проходят финишную стадию благоустройства

Дворы, в которых проведены работы по благоустройству, в рамках объезда района посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Во дворе на ул. Газетной, 97 и на проспекте Мира, 31, 31 а, 33 было полностью заменено освещение, обустроена новая игровая площадка для детей, проведено асфальтирование дороги и положены новые тротуары, также была построена площадка для игры в баскетбол.

Во дворе на ул. Первомайская № 33,35,37,39 и домов № 68,70 и 72 на улице Красноармейская была построена детская площадка и просторная парковка для машин.