Имя Николая Привалова присвоено музыкальной школе №3 в Нижнем Тагиле
Детская музыкальная школа №3 в Нижнем Тагиле получила имя композитора и общественного деятеля Николая Привалова.
Накануне Всероссийского приваловского музыкального форума, который запланирован в Нижнем Тагиле с 25 по 27 октября, состоялось торжественное мероприятие в детской музыкальной школе №3, которая в 2018 году отметила 70-летний юбилей. Школе присвоили имя тагильского композитора и общественного деятеля Николая Привалова.
В торжестве приняли участие член российского национального комитета по музыке (ЮНЕСКО) музыковед Валерий Брунцев и главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан.
Начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина отметила роль Николая Привалова в развитии отечественной музыкальной культуры. По мнению Юрчишиной, история жизни тагильского композитора может послужить примером преданности культурно-историческим традициям и служения Отечеству.
В качестве подарка гостям мероприятия педагоги и воспитанники отделения народных инструментов школы подготовили концерт, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.