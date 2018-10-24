Имя Николая Привалова присвоено музыкальной школе №3 в Нижнем Тагиле

Накануне Всероссийского приваловского музыкального форума, который запланирован в Нижнем Тагиле с 25 по 27 октября, состоялось торжественное мероприятие в детской музыкальной школе №3, которая в 2018 году отметила 70-летний юбилей. Школе присвоили имя тагильского композитора и общественного деятеля Николая Привалова.