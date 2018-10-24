Интервью с МКС: космонавт из Екатеринбурга ответил на вопросы о космосе
Сегодня, 11:51ОбществоФото: Страница ВК Сергея Прокопьева
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев записал видео с Международной космической станции, в котором ответил на вопросы подписчиков о космосе.
Сюжеты: Екатеринбург
Сергей рассказал, что яркое впечатление произвел на него первый день на МКС, а также вид на Землю из космоса. На вопрос, о том какие искусственно созданные объекты лучше всего видны с Международной космической станции, космонавт ответил, что это Суэцкий канал, остров Пальма в Дубае и Крымский мост.
Самое трудное в профессии космонавта, по мнению Сергея, это ожидание. От момента набора в отряд до первого полета может пройти в среднем от семи до десяти лет. Все это время нужно ждать и быть в тонусе, пишет E1.ru.
Видео
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Видео: Страница ВК Сергея Прокопьева
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