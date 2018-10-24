Интервью с МКС: космонавт из Екатеринбурга ответил на вопросы о космосе

Сергей рассказал, что яркое впечатление произвел на него первый день на МКС, а также вид на Землю из космоса. На вопрос, о том какие искусственно созданные объекты лучше всего видны с Международной космической станции, космонавт ответил, что это Суэцкий канал, остров Пальма в Дубае и Крымский мост.