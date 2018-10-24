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Интервью с МКС: космонавт из Екатеринбурга ответил на вопросы о космосе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Интервью с МКС: космонавт из Екатеринбурга ответил на вопросы о космосе

Сегодня, 11:51ОбществоФото: Страница ВК Сергея Прокопьева
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