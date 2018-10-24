Прямой авиарейс соединит Екатеринбург и Магадан

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В марте 2019 года между Екатеринбургом и Магаданом может появится прямой авиарейс.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он сообщил, что уже обратился в министерство транспорта РФ по вопросам дополнительных маршрутов между Екатеринбургом и Магаданом.
По предварительной договоренности с авиакомпанией, рейс может появится в марте 2019 года, Ura.ru.
Рассчитываем на федеральную субсидию, стоимость билета должна быть приемлемой,заявил Сергей Носов.
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