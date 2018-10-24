«Россети» обеспечили Калининградскую область «чистой» энергией

В Калининградской области ГК «Россети» был запущен цифровой ветропарк мощностью 6,9 МВт. Ветропарк способен работать круглогодично даже при слабом ветре. В церемонии открытия участвовали гендиректор ГК Павел Ливинский и глава министерства энергетики России Александр Новак.
Издание «Новые известия» пишет, что в парке было установлено самое новейшее современное оборудование, обеспечивающее энергией более 18 тысяч человек. Это оборудование стало составной частью Мамоновской цифровой РЭС. Управление комплексом будет осуществляться на удаленной основе, таким образом снижая операционные расходы в несколько раз. Общая проектная мощность находится на региональном балансе, стабилизируя тарифы, чтобы окупить парк.
В ветропарк вошли три установки башенного типа модели Enercon E70. Все они в России устанавливаются впервые. Лопасти отличаются вертикальным вращением.Кроме того, реализация проекта Ушаковской ВЭС находится в разработке дочернего предприятия «Россетей» - «Янтарьэнерго». Проект реализуют в рамках реконструкции ВЭС в Зеленограде, перемещаемую из поселка Куликово в Ушаково. На данный момент Ушаковский ветропарк имеет в своем распоряжении 21 установку – его общая мощность 5,1 МВт.