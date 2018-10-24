«Россети» обеспечили Калининградскую область «чистой» энергией

Издание «Новые известия» пишет, что в парке было установлено самое новейшее современное оборудование, обеспечивающее энергией более 18 тысяч человек. Это оборудование стало составной частью Мамоновской цифровой РЭС. Управление комплексом будет осуществляться на удаленной основе, таким образом снижая операционные расходы в несколько раз. Общая проектная мощность находится на региональном балансе, стабилизируя тарифы, чтобы окупить парк.