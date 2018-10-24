Уголовное дело о вымогательстве возбуждено против девятиклассницы из Кушвы

Против девятиклассницы, которая на имеющихся видеозаписях в социальных сетях, избивала школьниц Красноуральска и Верхней Туры, возбуждено уголовное дело.

Девочку обвиняют в вымогательстве, так как на каждом из опубликованных видео помимо применения насилия зачинщица драк требовала от жертв денежные суммы. Действия подростка проверят на наличие состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершённое с применением насилия», сообщает Znak.com.

Следователи будут изучать обстановку в семье подростка, а также действия профильных служб, задачей которых являлась профилактика правонарушений среди учащихся. По результатам расследования будет решён вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц и самой девушки.