Уголовное дело о вымогательстве возбуждено против девятиклассницы из Кушвы
После проверки роликов, размещённых в социальных сетях, на которых учащаяся 9-го класса кушвинской школы избивала других девушек, следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое с применением насилия». Действия 15-летней зачинщицы драк и её знакомых проверят на наличие состава преступления.
Против девятиклассницы, которая на имеющихся видеозаписях в социальных сетях, избивала школьниц Красноуральска и Верхней Туры, возбуждено уголовное дело.
Девочку обвиняют в вымогательстве, так как на каждом из опубликованных видео помимо применения насилия зачинщица драк требовала от жертв денежные суммы. Действия подростка проверят на наличие состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершённое с применением насилия», сообщает Znak.com.
Следователи будут изучать обстановку в семье подростка, а также действия профильных служб, задачей которых являлась профилактика правонарушений среди учащихся. По результатам расследования будет решён вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц и самой девушки.
Следователи выяснят, проводился ли с подростками достаточный объем психологической и педагогической работы в образовательных учреждениях, где они обучались, обеспечены ли они возможностями для полноценного и здорового досуга, в том числе спортивными секциями, различными кружками, возможностью участвовать в молодёжных движениях,отметили в пресс-службе Следственного отдела Кушвы СУ СКР Свердловской области.