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Уголовное дело о вымогательстве возбуждено против девятиклассницы из Кушвы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело о вымогательстве возбуждено против девятиклассницы из Кушвы

Сегодня, 00:30ОбществоФото: sledcom.ru
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