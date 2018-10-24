Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,2% с начала 2018 года
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,2% с начала 2018 года. Эти показатели являются минимальными за последние пять лет.
21 147 человек, оставшихся без работы, были поставлены на учет в центр занятости. Число безработных уменьшилось на 18%.
Кроме того, сообщается, что число несчастных случаев, повлекших смерть на производстве, с 27 уменьшилось до 23. В некоторых отраслях, таких как строительство, лесное и сельское хозяйство возрос уровень производственного травматизма, сообщают «Европейско-Азиатские новости».
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