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Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,2% с начала 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,2% с начала 2018 года

Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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