Уровень безработицы в Свердловской области снизился на 0,2% с начала 2018 года

21 147 человек, оставшихся без работы, были поставлены на учет в центр занятости. Число безработных уменьшилось на 18%.

Кроме того, сообщается, что число несчастных случаев, повлекших смерть на производстве, с 27 уменьшилось до 23. В некоторых отраслях, таких как строительство, лесное и сельское хозяйство возрос уровень производственного травматизма, сообщают «Европейско-Азиатские новости».