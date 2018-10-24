Житель Екатеринбурга лишился Range Rover из-за невыплаты долга в 1,4 млн рублей

Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга эвакуировали автомобиль марки Range Rover Evoque, принадлежащий местному жителю. Данная мера была избрана после отказа екатеринбуржца выплатить кредитной организации долг в 1,4 млн рублей.

Автомобиль отправится на специализированную стоянку, откуда он будет доставлен на торги. Владелец машины при изъятии сопротивления не оказал. По предварительной оценке, стоимость автомобиля должна удовлетворить требования исполнительного документа, информирует Znak.com.