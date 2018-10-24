Житель Екатеринбурга лишился Range Rover из-за невыплаты долга в 1,4 млн рублей
Сегодня, 13:48ОбществоФото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области
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Судебные приставы Екатеринбурга изъяли у местного жителя автомобиль марки Range Rover Evoque за отказ от выплаты задолженности перед кредитной организацией на сумму 1,4 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга эвакуировали автомобиль марки Range Rover Evoque, принадлежащий местному жителю. Данная мера была избрана после отказа екатеринбуржца выплатить кредитной организации долг в 1,4 млн рублей.
Автомобиль отправится на специализированную стоянку, откуда он будет доставлен на торги. Владелец машины при изъятии сопротивления не оказал. По предварительной оценке, стоимость автомобиля должна удовлетворить требования исполнительного документа, информирует Znak.com.
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