«Бизнес класса А»: Альфа-Банк создал новую премию для лучших клиентов

Претендентов выбирали эксперты Альфа-Банка, которые учитывали рост выручки на банковских счетах в течение полугода, наличие зарплатного проекта в банке, расчеты с налоговой инспекцией, отсутствие репутационных потерь. Принималось во внимание и членство в «Клубе клиентов» Альфа-Банка.

Организаторы премии изучили динамику развития компании, ее положение на рынке и срок обслуживания в Альфа-Банке, который должен быть не менее пяти лет, информирует kursdela.biz.

По словам руководителя блока «Малый бизнес» Дениса Осина, премия стала своего рода знаком качества для компаний с конкурентоспособным бизнесом и безупречной

репутацией. «Мы вводим новую практику на российском рынке — оценку клиентов на основе экспертизы Банка», – сказал он.

Член правления банка также отметил, что клиенты могут маркировать свою продукцию или корпоративный сайт особым знаком от Альфа-Банка. Но и это еще не все: бизнес «класса А» получит от банка дополнительные бонусы, чтобы эффективнее развивать собственное дело. Это могут быть скидки на рекламу в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисную телефонию, обеспечение информационной безопасности